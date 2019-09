Chính phủ Úc khuyên Ấn Độ cấm hàng Huawei khỏi 5G

The Australian Financial Review và The Australian cho biết giới chức từ cơ quan chống gián điệp mạng Tổng cục Tín hiệu Úc (ASD) vừa được hỏi về lệnh cấm sử dụng thiết bị hiệu Huawei trong mạng lưới 5G khi đến thăm New Delhi, thủ đô Ấn Độ, hồi tuần trước.

"Giới chức Ấn Độ rất muốn hiểu về cách chính phủ của cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đưa ra quyết định cấm Huawei và nhiều cuộc thảo luận được tổ chức xoay quanh vấn đề này", một quan chức Úc chia sẻ.

Phái đoàn đến Ấn Độ tuần trước do đại sứ Úc về các vấn đề không gian mạng Tobias Feakin dẫn đầu đã giải thích chi tiết lý do vì sao các nhà cung ứng đặt ra nguy cơ cao bị cấm khỏi mạng 5G của Úc.

Trước đây, Ấn Độ cũng từng hỏi ý kiến Mỹ về lệnh cấm Huawei. Riêng Úc thì từ năm 2018 trở thành nước đầu tiên chặn thiết bị viễn thông Huawei khỏi mạng di động thế hệ mới 5G vì lý do an ninh quốc gia.