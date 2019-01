Chọn tivi 4K trong tầm giá 30 triệu đồng thích hợp cho tết này

Xu hướng của năm 2019 là các mẫu TV 4K có thiết kế hiện đại, đi kèm với đó là nhiều tính năng hữu ích giúp cho trải nghiệm giải trí trong gia đình sống động hơn.

Thị trường tivi mùa tết có rất nhiều lựa chọn dành cho người dùng với hàng loạt các công nghệ mới được kể ra. Nhưng ở thời điểm hiện tại, 1 chiếc TV 4K là sự lựa chọn tối ưu bậc nhất tính cả về trải nghiệm lẫn tầm giá. TV 4K không còn là một trào lưu mới, nó là một thực tế phổ biến với tất cả thương hiệu TV hiện nay. Khảo sát mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường IHS và GFK cho thấy, 40% người tiêu dùng Việt Nam chọn mua TV 4K với độ nét tốt hơn nhiều so với các dòng TV LCD truyền thống.

Mang đến chất lượng hiển thị gấp 4 lần so với các mẫu TV LCD trước đây vốn chỉ đạt độ phân giải Full HD, các mẫu TV 4K có khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét hoàn hảo ngay cả khi xem trên màn hình kích thước lớn. Ngoài ra, sự thay đổi đáng kể khi xét đến các yếu tố khác như tốc độ khung hình cao hơn, độ tương phản động và dải màu sắc được mở rộng sẽ giúp người xem tận hưởng được sự chân thực từ các nội dung đang hiển thị trên màn hình. Bên cạnh đó, kho nội dung 4K ngày càng được mở rộng càng gia tăng thêm khoảng cách về sự khác biệt giữa các mẫu TV 4K với TV LCD thông thường.

Không chỉ đáp ứng trải nghiệm về mặt thị giác, các mẫu TV 4K của Samsung còn ghi điểm với nhiều tiện ích đi kèm như khả năng kết nối không dây, tích hợp nhiều công nghệ thông minh, hỗ trợ chuẩn âm thanh chất lượng cao...

TV được xem là thiết bị trung tâm giải trí tại gia, do đó Samsung đặc biệt chú ý vào việc giảm thiểu độ trễ trên màn hình, nhất là khi những bộ phim có tốc độ chuyển cảnh cao hoặc khi chơi game. Nhờ đó, người xem dễ dàng theo dõi trọn vẹn từng hành động của nhân vật, đảm bảo cảm giác đắm chìm và mang đến cảm xúc trọn vẹn của bất cứ bộ phim, hoặc game nào.

Trên các mẫu TV 4K của Samsung, toàn bộ thao tác với TV diễn ra thông qua một chiếc điều khiển từ xa có tên gọi là One Remote. Đây là một chiếc remote đặc biệt, bởi người dùng có thể truy cập mọi thứ trên TV, từ bật/tắt TV cho đến điều khiển các thiết bị kết nối. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải mất thời gian khởi động đầu đĩa, dàn âm thanh, máy chơi game... Chỉ với một nút khởi động, tất cả sẽ "nghe lời" và "thức giấc" cùng một lúc. Việc tối giản tất cả phím số và chức năng trên One Remote sẽ giúp người lớn tuổi sử dụng TV một cách dễ dàng hơn. Với One Remote, mọi thứ trở nên tiện lợi, tiết kiệm thời gian mà lại còn cực kỳ hiệu quả.