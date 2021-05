Phá thế độc quyền: Doanh nghiệp công nghệ Việt cần tiên phong hướng tới Tự do số

Tự do số là việc đảm bảo tự do, chống độc quyền thông tin trên không gian mạng. Trong kỷ nguyên số hóa như hiện nay, đây là mối quan tâm hàng đầu của không chỉ Việt Nam mà còn nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Điển hình, tại nhiều nước châu Âu, các “gã khổng lồ” công nghệ đang phải đối mặt với không ít những vụ kiện lên tới hàng tỉ USD liên quan đến vấn đề này.

Một trong những vấn đề nổi cộm của tự do số chính là sự độc quyền về quảng cáo. Theo thống kê, mỗi năm có hàng trăm triệu USD thất thoát khỏi đất nước, do các ông lớn trên thế giới kiểm soát hoàn toàn việc quảng cáo trực tuyến. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ cho nền kinh tế, đồng thời khó kiểm soát các thông tin, đặc biệt là về kinh tế, chính trị.

Về phía người dùng, sự bành trướng của các gã “khổng lồ” công nghệ nói chung và việc các quảng cáo có nội dung độc hại không được quản lý do có yếu tố nước ngoài nói riêng đã và đang tác động không nhỏ tới môi trường mạng.

Trong tình hình đó, nếu chúng ta làm chủ được công nghệ, xây dựng thành công tự do số, những vấn đề trên sẽ được giải quyết. Người dùng sẽ có thêm lựa chọn để kiểm tra chéo thông tin, còn Nhà nước thì sẽ luôn có một lựa chọn an toàn để thay thế trong trường hợp các công ty nước ngoài đưa ra nhiều “yêu sách” vô lý.

Cơ hội và thách thức trên con đường tự do số của Việt Nam

Một quốc gia tự do số cần làm chủ được công nghệ, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các công ty công nghệ nước ngoài. Để làm được điều này, các doanh nghiệp công nghệ Việt cần từng bước phát triển, tạo thế cạnh tranh bình đẳng. Tuy nhiên, bên cạnh các thách thức, các doanh nghiệp trong nước cũng đang đứng trước cơ hội lớn. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và sự khuyến khích hỗ trợ của Chính phủ, sự tin dùng của người Việt với các sản phẩm nội địa sẽ là động lực to lớn giúp doanh nghiệp số trong nước phát triển.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tạo động lực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt phát triển hướng tới Tự do số

Hiện tại, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam chính là đội ngũ tiên phong để đưa đất nước đúng hướng đến Tự do số. Điển hình chính là Cốc Cốc - một trong những doanh nghiệp công nghệ Việt đầu tiên dám nghĩ đến giấc mơ “điên rồ”, đối đầu với các ông lớn để đem đến cho người Việt những sản phẩm phù hợp.

Cốc Cốc là một trong khoảng 30 trình duyệt và 10 công cụ tìm kiếm trên thế giới hiện nay. Trình duyệt và công cụ tìm kiếm phổ biến thứ 2 tại Việt Nam này mang đến cho người dùng thêm sự lựa chọn, công cụ để kiểm chứng thông tin và giảm phụ thuộc vào công cụ tìm kiếm nước ngoài.

Cốc Cốc tiên phong hướng đến tự do số lĩnh vực trình duyệt và công cụ tìm kiếm cho người Việt

Để đối đầu với “gã khổng lồ”, công ty phải có chiến lược phát triển đúng đắn ngay từ đầu. Cốc Cốc luôn xuất phát từ nhu cầu của người Việt để nghiên cứu ra các sản phẩm, tính năng phù hợp cho người dùng địa phương, lấy đó làm ưu thế đối đầu với đối thủ, tạo thế cạnh tranh bình đẳng.

Khao khát làm chủ công nghệ, đồng hành cùng hành trình chinh phục giấc mơ tự do số của người Việt chính là một trong những động lực to lớn giúp cho Cốc Cốc phát triển như hôm nay. Chia sẻ về điều này, bà Đào Thu Phương - Phó tổng giám đốc của Cốc Cốc cho biết: “Trong số các quốc gia có search engine thì Việt Nam được đứng cạnh rất nhiều cường quốc trên thế giới. Nếu nhìn sâu xa hơn một chút thì việc có một máy tìm kiếm của riêng Việt Nam sẽ giúp cho người dùng ít nhiều có ‘tự do số’ khi không phải phụ thuộc 100% vào công cụ tìm kiếm khác. Như vậy, Cốc Cốc cung cấp cho người Việt Nam một công cụ để check chéo khi hoài nghi về kết quả bị định hướng bởi máy tìm kiếm nước ngoài”.