CIA mua công ty mã hóa giúp đọc lén thông tin nhiều nước

Bài báo có độ dài kỷ lục trên The Washington Post và ZDF chỉ ra rằng: Crypto AG - một công ty của Thụy Sĩ được thành lập trong Chiến tranh thế giới thứ hai - đã ký một thỏa thuận với CIA trong những năm 50 thế kỷ trước và sau đó được bí mật “sang tay” cho tình báo Mỹ và Đức suốt hai thập kỷ sau đó, trước khi bị phơi bày vào năm 2018.

Các báo cáo nội bộ về hoạt động của Crypto AG, có tên mã là “Thesaurus”, sau đó đổi tên thành “Rubicon”, vào những năm 80, được cho là “một cuộc đảo chính tình báo của thế kỷ”. Theo bài báo này, lúc đó “các chính phủ không biết rằng họ đã phải trả tiền gián tiếp cho Mỹ và Tây Đức (lúc đó) để có đặc quyền mã hóa thông tin liên lạc của họ qua Crypto AG nhưng rồi lại bị chính tình báo hai nước này đọc lén”, thậm chí có thể bị chia sẻ với một số nước khác.

Con số 5 hoặc 6 quốc gia có vẻ như gợi ý cho một số quốc gia có quan hệ mật thiết với Mỹ trong mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes của họ. Trên thực tế, người ta thấy rằng Anh đã được trao thông tin tình báo. Trên thực tế, người ta tuyên bố rằng Vương quốc Anh đã được trao thông tin tình báo quan trọng “đọc lén” từ quân đội Argentina trong cuộc chiến Falklands giữa hai quốc gia vào năm 1982.

Bài báo cho thấy, lúc đó người Mỹ không yêu cầu thiết kế cửa hậu cho các sản phẩm của Crypto AG, họ chỉ đơn giản là đảm bảo bản thân các giải pháp mã hóa của công ty này đủ yếu để dễ bẻ khóa. Khi một quốc gia nào đó nghi ngờ gì, Mỹ hoặc Đức sẽ cử các đại diện như học giả đáng kính Kjell-Ove Widman tới để trấn an các chính phủ rằng các sản phẩm của công ty này an toàn nhất trên thế giới.

Những tiết lộ động trời này có thể làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh hoặc các nền tảng tưởng chừng như bất khả xâm phạm khác như Tor, vốn phát sinh từ một dự án của Bộ Quốc phòng Mỹ và về khả năng Trung Quốc can thiệp vào thiết bị do Huawei chế tạo.