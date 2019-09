‘Cơ hội vàng’ cho tín đồ Galaxy Note 10, Note 10 Plus

Galaxy Note 10 và Note 10 Plus là bộ đôi được xem là hot nhất trên thị trường smartphone cao cấp hiện nay.

“Cơ hội vàng” cho thuê bao mới

Ngay sau khi Galaxy Note 10 và 10 Plus được bán ra thị trường Việt Nam, hôm 23.8 (cùng thời điểm với thị trường Mỹ cũng như nhiều thị trường khác trên thế giới bán ra đầu tiên), MobiFone cũng trở thành nhà mạng đầu tiên cho người dùng Việt được hưởng chính sách mua máy trợ giá (kèm gói cước) với giá bằng 1/3 đến 1/4 giá bán lẻ.

Theo đó, Note 10/10 plus được nhà mạng bán kèm combo các gói cước có tên Sub199, Sub299, Sub499, Sub599, Sub999 và Sub1399, tương ứng với mức cước cam kết tối thiểu lần lượt là 199.000 đồng/tháng, 299.000 đồng, 499.000 đồng, 599.000 đồng, 999.000 đồng và 1.399.000 đồng/tháng.

Chương trình mua máy trợ giá đối với sản phẩm Note 10/10 Plus lần này được xem là cơ hội cho thuê bao MobiFone hòa mạng mới trả sau cũng như những thuê bao từ các mạng khác chuyển sang MobiFone khi đăng ký dịch vụ trả sau vì những ưu đãi lớn nhất được thiết kết để dành cho nhóm khách hàng này.

Cụ thể, đối với thuê bao trả sau phát triển mới, nếu cam kết sử dụng 18 tháng gói cước Sub1399, khách hàng sẽ được mua Note 10 với giá 4,090 triệu đồng. Gói cước này được miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 300 phút thoại liên mạng và 60GB data. Trong khi, nếu mua Galaxy Note 10 Plus cam kết gói cước Sub 1399 sẽ có giá 7,690 triệu đồng/chiếc. Mức ký quỹ chỉ từ 2,3 đến 17,850 triệu đồng và ngay sau chu kỳ sẽ được hoàn trả lại.

Trường hợp khách hàng (thuê bao trả sau phát triển mới) cam kết dùng 12 tháng sẽ có giá cao hơn một chút. Theo đó Galaxy Note 10 có giá kèm gói cước từ 9,890 -20,390 triệu đồng tùy gói cước, Galaxy Note 10 Plus có giá từ 13,390 - 23,990 triệu đồng tùy gói cước. Mức ký quỹ áp dụng từ 1,6 - 12,2 triệu đồng.

Trong các gói cước và các thời hạn cam kết sử dụng trên thì gói Sub999 cam kết 12 tháng được người dùng lựa chọn nhiều hơn cả bởi có mức giá ưu đã và gói cước hợp đa số người trẻ, đặc biệt là giới văn phòng. Khách hàng đăng ký gói này chỉ phải 13 triệu đồng cho Note 10 và 16,69 triệu đồng cho Note 10 Plus.

Anh Nguyễn Hoàng Minh, nhân viên một công ty công nghệ tại Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, anh mới chuyển mạng sang MobiFone và đăng ký mua máy Note 10 Plus gói Sub999 cam kết 12 tháng vì tháng nào anh cũng sử dụng tiền cước xấp xỉ 1 triệu đồng, nhờ đó anh mua được sản phẩm yêu thích từ nhiều năm nay với giá rẻ hơn khoảng 10 triệu đồng so với giá bán lẻ trên thị trường.

Mong muốn khách hàng có nhiều lựa chọn

Thực ra, ngoài các ưu đãi trợ giá máy cho các thuê bao MobiFone trả sau mới, nhà mạng cũng thiết kế ra các gói cước cam kết để các thuê bao trả sau hiện hữu có cơ hội sở hữu bộ đôi Samsung Galaxy Note 10/10 plus. Theo đó, khi cam kết sử dụng 18 tháng gói cước Sub1499, được miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 300 phút thoại liên mạng và 40GB data, khách sẽ được mua Galaxy Note 10 với giá chỉ từ 5,290 triệu đồng, Galaxy Not 10 Plus giá 8,890 triệu đồng.

Còn nếu cam kết dùng 12 tháng gói cước Sub1499, khách hàng sẽ được mua Galaxy Note 10 với giá 10,590 triệu đồng, Galaxy Note 10 Plus giá 14,190 triệu đồng. Chú ý là gói cước dành cho thuê bao trả sau hiện hữu là các gói cước Sub399, Sub699, Sub1099 và Sub1499.

Theo đại diện MobiFone, việc xây đa dạng các gói cước và các mức cam kết, các ưu đãi dành cho cả thuê bao mới và thuê bao hiện hữu là nhằm đáp ứng nhu cầu lựa chọn đa dạng của người dùng. Mỗi khách hàng với những điều kiện và nhu cầu riêng sẽ lựa chọn một hình thức hay gói cước phù hợp nhất cho mình.

Cũng theo vị đại diện nhà mạng này, qua những chương trình đặt mua điện thoại kèm gói cước như với hai sản phẩm như trên, khách hàng của nhà mạng cũng được dễ dàng sở hữu những chiếc smartphone từ trung cấp đến cao cấp với mức giá giảm đến 40-50%, thậm chí, có sản phẩm mức giảm lên tới 80%.

MobiFone tuy không phải là nhà mạng duy nhất ở Việt Nam áp dụng chương trình mua điện thoại kèm gói cước nhưng lại là nhà mạng dành nhiều tâm huyết cho mảng dịch vụ này. Mỗi dòng điện thoại, MobiFone đều nỗ lực thiết kế gói cước hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng mua máy nhất.