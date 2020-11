Cổ phiếu Apple vẫn mất giá bất chấp doanh thu cao hơn dự báo

Cụ thể, theo công bố của nhà sản xuất iPhone, doanh thu quý 3 của hãng đã tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, cán mốc 64,7 tỉ USD, vượt 1 tỉ USD so với dự kiến của giới phân tích đưa ra trước đó. Điều này cũng thể hiện qua mức thu nhập 0,73 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt dự đoán của các nhà phân tích đưa ra là 0,7 USD.

Bất chấp kết quả khả quan này, cổ phiếu của Apple đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch cuối ngày 29.10. Có vẻ như giới đầu tư thất vọng về tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng so với quý trước, dù nhu cầu gia tăng đã ít nhiều góp phần vào mức tăng doanh thu so với cùng kỳ. Cũng có thể họ đã để ý tới mức giảm doanh số iPhone lên tới 20% so với tháng 9 năm ngoái, dù một phần có thể do iPhone 12 năm nay được ra mắt muộn hơn một tháng.

Được biết, doanh số bán hàng quý 3/2019 tính đến hết tháng 9 năm ngoái đã bao gồm doanh số bán hàng 10 ngày đầu tiên của iPhone 11 . Còn năm nay, việc ra mắt iPhone 12 đã bị trì hoãn do đại dịch đã khiến doanh số của điện thoại này không có mặt trong thống kê quý.

Theo CNN, CEO Tim Cook của Apple đã trấn an rằng doanh số bán hàng tại Trung Quốc bị ảnh hưởng do thiếu iPhone mới trong tháng 9 vừa qua và đã giảm tới 29% trong quý và cho biết thị trường này đang được cải thiện trong quý hiện tại, dù hãng cũng lưu ý rằng doanh số bán hàng tại các thị trường khác đã đóng góp tới 59% trong quý vừa qua. Các nhà phân tích cũng mong đợi “làn sóng nâng cấp lớn” trong quý tiếp theo khi iPhone 12 chính thức bán ra trên toàn cầu.

Tuy nhiên, việc Apple đã từ chối cung cấp báo cáo hướng dẫn doanh thu chính thức cho quý hiện tại, số liệu mà các nhà đầu tư đang kỳ vọng để đánh giá nhu cầu với iPhone 12, đã ít nhiều cho thấy “sự thiếu chắc chắn tiếp tục lan rộng trên toàn cầu” như một số nhà phân tích nhận định. Có thể đó cũng là lý do cổ phiếu Apple lao dốc nhẹ dù công ty giữ được mức tăng trưởng doanh thu đáng khích lệ.