Công nghệ Nanoe™ X của Panasonic ức chế vi rút Corona như thế nào

Vi rút SARS-CoV-2 có thể lây lan qua không khí hoặc các bề mặt chứa vi rút do người bệnh chạm vào. Đặc biệt là, vi rút này có thời gian tồn tại khá lâu trong không khí và dễ dàng xâm nhập cơ thể chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân khiến vi rút này có tốc độ lây lan nhanh chóng.

Công nghệ nanoe™ X độc quyền của Panasonic đã được người tiêu dùng biết đến trên các máy điều hòa, thiết bị phát nanoe X cầm tay… Gần đây, Tổ chức Nghiên cứu Tiếp xúc toàn cầu Texcell đã xác minh công nghệ này còn có tác dụng ức chế cả vi rút SARS-CoV-2. Cụ thể, khi thí nghiệm trong không gian phòng kín 6,7m³, các điều hòa thế hệ mới của Panasonic trang bị nanoe™ X có khả năng ức chế vi rút nguy hiểm này đến 91,4% sau 8 giờ đồng hồ. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm kín, và không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong không gian sống không được kiểm soát.

Texcell đã xác minh khả năng ức chế SARS-CoV-2 trong không gian phòng kín 6,7m³ của điều hòa Panasonic trang bị Nanoe™ X

Khả năng ức chế virus SARS-Cov-2 của nanoe™ X có được là nhờ các gốc hydroxyl (OH) - vốn được biết đến với khả năng ức chế vi khuẩn. Bằng cách thu thập hơi ẩm trong không khí, sau đó sử dụng điện áp cao để tạo ra một lượng lớn các gốc (OH) bọc trong nước, công nghệ nanoe™ X giúp các gốc này tồn tại lâu hơn trong không khí. Trung bình trong 1 giây, điều hòa Panasonic có thể giải phóng 4.800 tỉ gốc (OH).

Các gốc (OH) sẽ lan tỏa theo luồng khí từ điều hòa, tiếp cận vi rút SARS-CoV-2 và vô hiệu hóa hoạt động của vi khuẩn bằng cách hấp thu hydro từ vi rút, biến gốc (OH) thành các phân tử nước, an toàn cho sức khỏe.

Thú vị là, nanoe™ X không phải chỉ mới được Panasonic phát triển gần đây mà đã được hãng bắt đầu nghiên cứu từ năm 1997. Theo thời gian, hiệu quả của công nghệ này đã được xác nhận trong nhiều lĩnh vực như ức chế vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, nấm và các loại vi rút), các chất gây dị ứng gây ảnh hưởng đến cơ thể con người.

Nanoe™ X đã trở thành công nghệ quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam trong những năm trở lại đây

Trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19, Panasonic đã nhanh chóng thử nghiệm khả năng ức chế SARS-CoV-2 của nanoe™ X. Thử nghiệm ban đầu dành cho thể tích hộp kín 45 lít, và gần đây là không gian phòng có thể tích 6,7m³. Đây cũng là một trong các nỗ lực của người khổng lồ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách mà xã hội và người dân đang đối mặt.

Chắc hẳn, trong thời gian tới, Panasonic sẽ tìm ra nhiều ứng dụng hơn nữa của nanoe™ X để góp phần đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên khắp thế giới.

Xem thêm video dưới đây để hiểu rõ hơn về quá trình ức chế virut SARS-CoV-2 của nanoe™ X.