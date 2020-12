Cuối năm Samsung bật mí bí kíp ‘Chi nhỏ vui lễ to’

Tưng bừng chào đón mùa lễ hội cuối năm, Samsung mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt:

• Nhận ngay bộ quà tặng đẳng cấp gồm điện thoại Note 20 trị giá 23.990.000 đồng, loa thanh HW-Q950T trị giá 33.990.000 đồng cùng gói dịch vụ cao cấp 8K Vip Care độc quyền khi mua TV QLED 8K.

• Gói bảo hành 3 năm bao gồm 2 năm bảo hành tiêu chuẩn của sản phẩm và 1 năm bảo hành mở rộng dành cho các model QLED 8K, QLED 4K 55 inch trở lên và UHD 75 inch trở lên.

• Chương trình trả góp 0% lãi suất áp dụng cho tất cả các model 2020, đặc biệt trả trước 0 đồng dành cho các model 2020 có giá bán dưới 15 triệu đồng.

• Ngoài nhóm Lifestyle TV (The Frame, The Sero, The Serif), từ ngày 7.12.2020 khi mua các mẫu QLED 4K 65 inch trở lên, khách hàng sẽ được tặng thêm dòng loa tháp MX-T40.

• Kho giải trí ứng dụng dành cho các tất cả các model, trị giá gói cao nhất lên đến 18,107,000 VNĐ. Đặc biệt ưu đãi gói K+ dành cho các model 2020 gồm QLED 8K, QLED 4K, TU8500 và UHD 65 inch trở lên.

• Giảm đến 50% dành cho Loa thanh khi mua kèm với TV Samsung

• Giảm đến 30% dành cho Loa tháp khi mua kèm với TV Samsung và tặng thêm một cặp Micro.

Chương trình đang diễn ra trên toàn quốc đến hết ngày 15.2.2021.