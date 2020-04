Đại dịch Covid-19 thay đổi thói quen mua sắm thực phẩm

Rainwater là một nhà phát triển phần mềm ở độ tuổi 50, hiện anh sống ở Irving, Texas (Mỹ), anh cho biết nếu các dịch vụ này tiếp tục cung cấp theo cách tiện lợi như thế này thì anh có thể sử dụng vô thời hạn.

Không chỉ có Rainwater, hàng triệu người trên khắp nước Mỹ và nhiều quốc giá khác đã chuyển sang các nhà cung cấp gói dịch vụ ăn uống trực tuyến như Blue Apron và các dịch vụ giao hàng như Peapod hay FreshDirect để tiếp cận các cửa hàng tạp hóa thường xuyên của họ do phải ở nhà tránh dịch, một đợt dịch khiến họ e sợ mỗi khi phải đi tới các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi ở địa phương.

Một loạt cuộc biểu tình của các nhân viên Instacart và Whole Food trong tuần này để phản đối điều kiện làm việc không an toàn cho thấy ít nhiều vấn đề bất cập trong bối cảnh này. John Trammell, một cư dân ở Manhattan (Mỹ) và là người đã sử dụng cửa hàng tạp hóa trực tuyến FreshDirect kể từ đầu năm 2012 cho rằng, “Đây là thời điểm để họ phất lên và họ có vẻ như đã không thể xử lý (tận dụng) chúng hiệu quả được”. Không chỉ các nhà buôn nhỏ lẻ, các hệ thống lớn như Amazon cũng không ngoại lệ, tuần trước hàng loạt nhân viên giao hàng của Amazon đã đình công đề nghị cải thiện môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ, họ cho rằng cần được đối xử tốt hơn khi phải bất chấp nguy hiểm của dịch bệnh để ra ngoài giao hàng trong khi mọi người được trú ẩn an toàn ở nhà.