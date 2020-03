Đặt món ăn trực tuyến tại TP.HCM cao hơn 6 lần so với Hà Nội

Hành vi người dùng trong việc đặt món trực tuyến tại TP.HCM và Hà Nội có các xu hướng chính sau: 1. Theo kết quả khảo sát, tính đến cuối năm 2019, tổng lượng đơn hàng đặt món trực tuyến được thực hiện hằng ngày tại TP.HCM cao hơn 6 lần so với Hà Nội. Chi tiêu trung bình dành cho đặt món ăn trực tuyến tại TP.HCM cũng cao hơn 10% so với Hà Nội. 2. Khảo sát cho thấy tại cả hai thành phố, trong nhóm người dùng có sử dụng dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến, người trẻ dưới 30 tuổi, phụ nữ, thuộc giới văn phòng chiếm tỷ lệ cao nhất. Tỷ lệ người dùng là phụ nữ đặt món ăn trực tuyến nhiều gấp đôi nam giới ở cả hai thành phố. 3. Khảo sát cũng cho thấy người dùng có xu hướng sử dụng kết hợp nhiều ứng dụng cho việc đặt món trực tuyến. Dường như trong mảng đặt đồ ăn trực tuyến, người dùng ưu ái sử dụng nhiều app để tận dụng hết thế mạnh riêng về sự đa dạng món ăn của từng ứng dụng đặt món. 4. Hơn 60% người được khảo sát cho biết đã từng sử dụng dịch vụ đặt món trực tuyến để mua đồ ăn. Và tại cả hai thành phố, hơn 3/4 số người này có dùng dịch vụ đặt món trực tuyến ít nhất một lần một tuần. Gần 30% người dùng đặt đồ ăn trực tuyến 2-3 lần mỗi tuần, và khoảng 5-6% người dùng đặt đồ ăn trực tuyến hơn 10 lần trong 1 tuần. 5. Trong tất cả các hình thức chuẩn bị cho một bữa ăn, tự nấu ăn, ăn tại nhà hàng và đặt món trực tuyến là ba hình thức được sử dụng nhiều nhất tại cả hai thành phố. Cứ 10 bữa ăn thì lại có một bữa được đặt hàng trực tuyến, thường cho bữa trưa và các bữa ăn vặt. 6. Trong khi hơn 40% những người nấu ăn ở nhà tìm kiếm sự an toàn và chất lượng thực phẩm, còn những người ăn tại chỗ hay mua mang đi (take-away) là vì sự tiện đường (hơn 40%), phần lớn người dùng chọn đặt đồ ăn trực tuyến là vì sự tiện lợi, tính đa dạng của món ăn, và các chương trình khuyến mãi