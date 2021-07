Đẩy nhanh phát triển mạng 5G toàn cầu

Hai nền tảng này đã và đang được sử dụng trong hơn 130 thiết kế đã ra mắt hoặc đang được phát triển. Snapdragon 888 Plus hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí thông minh hàng đầu, bao gồm trải nghiệm chơi game nâng cao nhờ AI, các chức năng phát trực tuyến, chụp ảnh được hỗ trợ bởi hiệu suất cực cao, tốc độ vượt trội và tính kết nối cao cấp. So với phiên bản trước đó, Snapdragon 888 Plus có tốc độ xung nhịp lõi Qualcomm Kryo 680 Prime lên đến gần 3.0 GHz và Qualcomm AI Engine thế hệ 6 với hiệu suất lên tới 32 TOPS AI, cải thiện hơn 20%.