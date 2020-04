Dell phát hành công cụ an ninh mới chống các vụ tấn công BIOS

SafeBIOS Events and Indicators of Attack (IoA) là phần mềm bảo mật đầu cuối mới do Dell phát hành. Theo TheHackerNews, IoA là một hệ thống phát hiện mối nguy dựa trên hành vi có khả năng cảnh báo người dùng trong trường hợp phần cài đặt BIOS trên máy tính của họ có những thay đổi bất thường.

Theo đại diện Dell , các kiểm soát được thực hiện bởi SafeBIOS có thể nhanh chóng giảm thiểu rủi ro cho BIOS bằng cách gây sự chú ý của người dùng tức thời, cho phép họ lập tức cách ly máy bị tấn công ra khỏi hệ thống.

“SafeBIOS cung cấp khả năng độc nhất để tạo ra IoA trên cấu hình BIOS, bao gồm cả những thay đổi và dữ kiện có thể là dấu hiệu cho một vụ khai thác. Khi phát hiện sự thay đổi trong cấu hình BIOS, đội an ninh và công nghệ thông tin sẽ nhận cảnh báo nhanh chóng qua bảng điều khiển quản lý, cho phép cách ly máy và khắc phục nhanh chóng”, Phó chủ tịch giải pháp khách hàng tại Dell - David Konetski nói.

Công cụ hiện khả dụng cho các máy tính thương mại của PC, tải về thông qua giải pháp Dell Trusted Devices chính hãng.