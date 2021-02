Điểm mặt 'Tứ tuyệt' Samsung 'Đốn tim' bạn ngay ánh nhìn đầu tiên

Vượt ra khỏi những chuẩn mực thông thường, “Tứ tuyệt” TV bao gồm TV QLED 8K 2020 và bộ 3 Lifestyle TV của Samsung sở hữu những đặc điểm và tính năng nổi bật khiến bất cứ ai cũng trầm trồ. Không chỉ dẫn đầu về công nghệ, Samsung còn có sự đầu tư, chăm chút trong từng thiết kế và hình dáng của sản phẩm, biến TV thành một đồ vật trang trí đắt giá cho căn nhà.

Khi dòng màn hình QLED đặc trưng của Samsung vẫn chiếm vị trí quan trọng trong tâm thức người dùng, Samsung đã nhanh chóng nâng cấp độ phân giải lên đến 8K, cho trải nghiệm hình ảnh sắc nét và chân thực đến từng chi tiết nhỏ nhất tối ưu hóa mọi trải nghiệm giải trí. Tại Tech Award 2020, sản phẩm đã được vinh danh là TV xuất sắc nhất do Người tiêu dùng bình chọn.

The Serif là “đỉnh cao của sự tối giản” với thiết kế khung đơn liền mạch chữ I, cân đối và hài hòa, có thể vững vàng tại bất kỳ đâu trong nhà mà không cần chân đế hay kệ. Không còn là một chiếc TV đơn thuần, nhiều giải thưởng trên Thế giới đã công nhận The Serif là một kiệt tác thiết kế tinh tế và phù hợp với bất kì không gian cũng như phong cách trang trí nào của chủ nhân căn nhà, dù là phòng khách, phòng ngủ hay thậm chí là trên đảo bếp.

The Sero tự hào là TV đầu tiên tại Việt Nam có thể xoay ngang dọc linh hoạt, giúp cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ có thể theo dõi bất kỳ nội dung yêu thích trên TV với chuẩn định dạng như trên các thiết bị di động, máy tính bảng. The Sero mãn nhãn người xem về vẻ ngoài thời thượng đỉnh cao, khác biệt cả về kiểu dáng và phần chân đế đi kèm, không chỉ khoác một tấm áo mới lên căn nhà mà còn nâng tầm phong cách của gia chủ. The Sero chính là sản phẩm được xướng tên trong giải thưởng TV sáng tạo của năm tại Tech Award 2020. Sản phẩm chắc chắn sẽ chiếm “Spotlight”, là điểm nhấn thú vị trong căn nhà khiến gia chủ tự hào trong Tết này.