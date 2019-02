Điện thoại cứu mạng người

Nhiều người dùng rất ưa chuộng các trợ lý ảo Siri của iPhone, Google Assistant và Bixby trên điện thoại Android. Chúng nhắc nhở chủ nhân để không lỡ các cuộc hẹn quan trọng, tìm kiếm thông tin, theo dõi thời tiết, báo thức, mua sắm trực tuyến…

Nhưng, có lẽ ít người nghĩ rằng chúng thể cứu mạng người. Mới đây một người Mỹ bị tai nạn ở nơi hoang vắng đã sống sót nhờ trợ lý ảo gọi cấp cứu kịp thời.

Một người đàn ông tên Nate Felix ở thị trấn Pahrump, bang Nevada đang lái ô tô trên sa mạc thì gặp tai nạn. Chiếc Jeep của anh bị lật xuống một cái hồ cạn đè lên người Felix, anh định cố bò ra khỏi chiếc xe nhưng do bị chấn thương đốt sống cổ làm toàn thân anh bị tê liệt hoàn toàn.

Trời tối dần, con chó trung thành đi cùng anh đến nằm sát bên chủ để truyền hơi ấm, nhưng Felix biết rằng mình không thể sống sót tới sáng hôm sau với cái lạnh cắt da của sa mạc ban đêm. Bỗng, anh chợt nhớ ra cái điện thoại iPhone mang theo còn nằm đâu đó trên xe, nó đã được anh bật chế độ chạy thường trực trợ lý ảo Siri.

Felix gọi lớn: “Siri, gọi cho anh A, anh B, chị C…”, anh bảo Siri gọi điện thoại cho một số bạn bè nhờ họ báo cho cứu hộ 911. Anh ra lệnh nhiều lần như thế, nhưng chỉ nghe Siri thông báo: “Không thể kết nối”.

Vô cùng thất vọng và lo âu, Felix cố thử lần cuối: “Siri, gọi 911”. May mắn là lần này Siri thực hiện thành công cuộc gọi. Đội cứu hộ ở Pahrump nhận được cuộc gọi của Siri và lập tức tìm đến nơi Felix bị nạn dựa trên thông số vị trí định vị bởi hệ thống GPS trên cái iPhone.

Trước đó, cũng ở bang Nevada, một phụ nữ cũng đã được iPhone cứu mạng, nhưng là theo cách khác. Đêm 1.10.2017 ở thành phố Las Vegas, một kẻ sát nhân tên Stephen Paddock đã xả súng vào đám đông đang xem ca nhạc ngoài trời làm chết 58 người và hơn 400 người khác bị thương. Đây là vụ xả súng kinh hoàng và đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ do một tay súng đơn độc thực hiện.

Có một cô gái trong khi tháo chạy khỏi hiện trường đã bị trúng đạn của kẻ gây án, cô vẫn không hay biết và vẫy một chiếc taxi đang chạy gần đó. Khi lên được xe, cô mới phát hiện ra rằng có một viên đạn đã bắn trúng vào người cô, nhưng chiếc iPhone đã đỡ đạn thay. Chiếc iPhone bị vỡ nát một góc do trúng một viên đạn, nhưng nhờ vậy chủ nhân của nó mới an lành. Bác tài taxi rất nhanh nhạy đã chụp ngay một bức ảnh, sau đó gửi cho tờ báo địa phương KLAS. Tuy thế, ông lại quên mất không hỏi tên tuổi cô gái may mắn này.