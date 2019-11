Điện thoại thông minh có thể phát hiện tảo gây hại trong nước

Là một máy in màu cầm tay đa năng, người dùng có thể sử dụng nó để in lên mọi bền mặt với sự nhỏ gọn như một khối lập phương. Đặc biệt nó có thể hoạt động trong 6 giờ liên tục, in khoảng 415 trang giấy.