Độc đáo máy sơn móng tay giá 500 USD

Theo Bloomerg, PriNail, máy in sơn móng tay có giá 55.000 yen Nhật, tương đương 500 USD, vừa ra thị trường hồi tháng trước. Máy có thể tô điểm 10 móng tay của bạn chỉ trong chưa đầy hai phút. Koizumi Seiki, hãng chuyên sản xuất máy sấy tóc, lò nướng bánh và các thiết bị gia dụng khác, là công ty tung ra máy này.

Phát ngôn viên Fuminori Hirano của Koizumi Seiki cho hay: “Chiếc máy này dành cho những người không có kỹ năng hoặc không có thời gian làm đẹp móng tay của họ tại nhà, song vẫn thích nghệ thuật làm móng và muốn tự thử”.

Ảnh: Koizumi Seiki Máy sơn móng tay PriNail

Người dùng có thể chọn mẫu in móng tay từ 300 thiết kế, hoặc dùng hình ảnh, chẳng hạn như ảnh thú cưng hoặc người nổi tiếng. Dù người dùng phải sơn một màu cơ bản và tách lớp trước, quá trình này chỉ mất 10 giây cho mỗi ngón. Đáng ngạc nhiên hơn là máy in êm đến mức người dùng không biết lúc nào thì nó đang in. Bước cuối cùng là sơn lớp phủ bảo vệ trên cùng. Đây là phần mà người dùng cũng phải tự làm.

Với giá 500 USD, máy này có lẽ phù hợp hơn với các tiệm làm móng lớn thay vì khách hàng cá nhân. Rie Nofuji, người điều hành cửa hàng làm móng tại Osaka, cho biết PriNail giỏi hơn người trong việc tự tạo ra thiết kế tinh tế. Nó cũng làm rất tốt trong việc in ảnh và in họa tiết, chẳng hạn như sọc dọc, lên móng tay.

Dù doanh số PriNail chưa được tổng hợp, ông Hirano cho hay đã có hơn 2.000 lượt tải xuống ứng dụng dành cho máy. Nhà phân tích Sharon Kwek thuộc hãng phân tích thị trường làm đẹp Mintel tại Singapore cho rằng sản phẩm này rất thích hợp ra mắt tại Nhật Bản: “Nhật Bản đặc biệt chú trọng chi tiết với móng tay. Nghệ thuật làm móng sáng tạo và lôi cuốn người dân địa phương”.