'Độc lạ' sản phẩm công nghệ tại triển lãm Vietnam ICT COMM 2019

Đây cũng là triển lãm quốc tế lần thứ 4 về sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông diễn ra tại TP.HCM. Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày 6 đến 8.6 dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Công thương.

Góp mặt trong sự kiện lần này dự kiến có hơn 10.000 khách tham quan trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp về lĩnh vực trưng bày như công nghệ thông tin và truyền thông - ICT, giải pháp công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, phát thanh truyền hình.

Tại triển lãm, 22 thương hiệu hàng đầu về công nghệ của Đài Loan góp mặt mang đến những sản phẩm xuất sắc, đạt giải thưởng Taiwan Excellence thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm ứng dụng thiết bị di động, giải pháp công nghệ, công nghệ không dây, dịch vụ internet, quản lý dịch vụ, thiết bị và dịch vụ điện, dịch vụ và thiết bị phát sóng, cơ sở hạ tầng mạng.

Ảnh: T.Luân Một thiết bị nghe nhạc không dây gắn trên đầu, dùng để nghe nhạc khi đang bơi lội

Đặc biệt, Taiwan Excellence trong sự kiện lần này còn giới thiệu thêm nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực giáo dục thông minh và chăm sóc sức khỏe thông minh. Đây là các lĩnh vực đang phát triển ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới

Không gian Trải nghiệm của Taiwan Excellence cũng giới thiệu các công nghệ nổi bật như: Gigo cùng robot mã hóa thông minh được phát triển cho mục đích giáo dục trẻ em. LIVA cùng bo mạch chủ không quạt và độ yên tĩnh 0 dB nhằm kéo dài tuổi thọ sản phẩm và cung cấp hiệu suất âm thanh tốt hơn.

Bên cạnh đó, Canon cũng ra mắt một loạt máy in phun và máy in laser màu với nhiều tính năng mới giúp cải thiện năng suất in ấn, thêm nhiều lựa chọn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ảnh: T.Luân Nhiều mẫu máy in mới của Canon cũng được trình diễn tại Vietnam ICT COMM 2019

Cụ thể, Canon bổ sung vào dòng máy in phun mực bơm liên tục PIXMA G series với ba mẫu mới 66070, 65070 và GMZOTO có kích thước nhỏ gọn, hiệu suất cao và cho chất lượng in sắc nét hơn các máy G series trước với mực liên tục chính hãng.