Đồng sáng lập Google gây tranh cãi khi tránh dịch tại New Zealand

Theo CNBC, nhà đồng sáng lập Google đã nộp đơn xin cư trú tại New Zealand vào tháng 11.2020 thông qua chương trình visa cấp cho nhà đầu tư nước ngoài. Loại visa này yêu cầu người nộp đơn phải có 7 triệu USD đầu tư vào New Zealand trong thời hạn 3 năm. Ban đầu, đơn của ông không được xử lý vì ông đang ở nước ngoài vào thời điểm đó.

Đến ngày 12.1 năm nay, Larry Page cùng gia đình hạ cánh ở Auckland sau khi nộp đơn khẩn cấp để con trai được rời khỏi đảo Fiji vì gặp vấn đề sức khỏe . Cơ quan Di trú New Zealand cho biết: "Sau khi ông Page nhập cảnh vào New Zealand. Đơn của ông đã được giải quyết và được chấp nhận vào ngày 4.2.2021".

New Zealand đóng cửa biên giới trong suốt mùa dịch, từ chối cho khách du lịch nước ngoài nhập cảnh nên trường hợp của Larry Page là ngoại lệ. Bộ phận Nhập cư New Zealand xác nhận người sáng lập Google đáp ứng các yêu cầu để được nhập cảnh vào New Zealand.