Epson giới thiệu máy in vải kỹ thuật số khổ rộng

Được trang bị đầu in kép Dual PrecisionCore, SureColor SC-F9330 có năng suất in ấn mạnh mẽ với tốc độ có thể đạt đến 108,6 m2/giờ, tăng 28% so với model trước đó là SC-F9270.

SureColor SC-F9330 được tích hợp công nghệ Precision Dot mới nhất của Epson. Dưới sự phối hợp giữa 3 công nghệ: Halftone Module, Look-Up Tables và Micro Weave, Precision Dot sẽ giúp cải thiện độ hạt và dải sọc (graininess and banding), mang đến độ chuyển màu mượt mà, giúp bản in đầu ra sắc nét và sống động.

Máy sử dụng mực in cao cấp Epson UltraChrome DS. Không chỉ có phổ màu CMYK rộng, khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ với độ chuyển màu mượt mà, mực in UltraChrome DS còn có độ bền cao dưới những tác động như ánh sáng, nước, tính mài mòn, mồ hôi. Tổ chức AZO của Nhật Bản đã cấp chứng chỉ công nhận mực in Epson UltraChrome DS hoàn toàn an toàn khi tiếp xúc với người lớn và trẻ em, kể cả em bé.

Epson cũng đầu tư vào những tính năng tiện ích đi kèm như Hệ thống nạp vật liệu in chính xác (Advanced Precision Media Feeding System) với tính năng Auto Tension Control (AD-ATC) tiên tiến. Công nghệ này sẽ tự động căn chỉnh độ lệch của vật liệu đầu vào, đảm bảo cho SureColor SC-F9330 duy trì được sự hoạt động mượt mà ngay cả trong môi trường in ấn cường độ cao, hạn chế việc giấy bị nhăn hay lệch dẫn đến sản phẩm đầu ra bị khiếm khuyết, không sử dụng được gây hao tổn thời gian và chi phí.