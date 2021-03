Epson ra mắt dòng máy in EcoTank dành cho doanh nghiệp

Theo đó, với tiêu chí không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp in ấn hiệu quả, tiết kiệm cho doanh nghiệp, Epson chính thức ra mắt hai dòng máy in phun EcoTank mới, sử dụng công nghệ in không nhiệt (Heat-free Technology).

Cụ thể, các dòng máy EcoTank L14150, L15150 và L15160 là máy in A3 nhỏ gọn, khổ rộng, đa chức năng với khả năng in liên tục, hiệu suất cao với cả in màu và trắng đen. Trong khi đó, EcoTank L14150 cung cấp chức năng quét và sao chép cho cả khổ giấy legal và folio, cùng khả năng in một mặt lên tới khổ A3+ qua khay giấy phụ.

Cả ba máy in EcoTank này đều cung cấp khả năng in, quét và sao chép ở tốc độ cao, với tính năng in hai mặt có sẵn cho khổ A3 đối với L15150 và L15160, và khổ A4 cho L14150. Bên cạnh đó, công nghệ PrecisionCore cung cấp chất lượng in ấn lên đến 4.800dpi và hiệu suất trang cao, lên đến 7.500 trang in trắng đen và 6.000 trang in màu. Ngoài ra, sản phẩm có sức chứa lượng giấy đầu vào cao, giúp giảm thời gian ngừng nạp giấy để tăng hiệu quả công việc.

Từ trái qua phải: Epson EcoTank L14150, L15150, L15160 Ảnh: Epson

Máy in L15150 và L15160 sử dụng mực gốc dầu thế hệ mới mới DURABrite ET INK mang đến những bản in sắc nét, rõ ràng và hạn chế tối đa tình trạng nhòe mực, kể cả khi in ấn văn bản, barcode lẫn hình ảnh.