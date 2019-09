Epson trình làng máy in văn phòng thế hệ mới

WF-C579R được trang bị bộ túi mực hiệu suất cao Replaceable Ink Pack System có thể in lên đến 50.000 trang trắng đen hoặc 20.000 trang màu. Dòng máy in này có thể được nâng cấp thêm 1 khay phụ (500 trang), nâng tổng lượng giấy đầu vào lên đến 1.330 trang.

Được trang bị công nghệ đầu in PrecisionCore^TM độc quyền, WF-C579R có tốc độ in lên đến 24ipm. Vì không tốn thời gian làm nóng, WF-C579R chỉ mất 5,3 giây để hoàn thành trang in màu đầu tiên. Bên cạnh đó, do không sử dụng nhiệt để vận hành, WF-C579R có khả năng tiết kiệm điện năng hiệu quả. WF-C579R sử dụng mực in chống nước và không lem DURABriteTM Ultra nên các bản in chân thực như in bằng máy laser.