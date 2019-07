Epson trình làng máy in văn phòng tốc độ cao

Cụ thể, đại diện Epson cho biết hai "tân binh" WF-C5290, WF-C5790 được cải tiến mạnh, có năng suất vượt trội, vận hành đơn giản, tiết kiệm điện năng... Được trang bị công nghệ PrecisionCoreTM với chip đầu in mạnh mẽ khi mỗi giây có thể nén và phun đến 40 triệu hạt mực đa kích cỡ lên bề mặt giấy, WF-C5790 và WF-C5290 có tốc độ in lên tới 24 trang/phút (tiêu chuẩn ISO).

Do sử dụng áp suất cơ khí để nén và đẩy thay cho phương pháp đốt nhiệt truyền thống, dòng máy in này của Epson mất chưa đến 4,8 giây để hoàn thành trang in đầu tiên. Bên cạnh đó, WF-C5790 còn được trang bị thêm chức năng sao chép và quét quang học với tốc độ quét lên đến 24 trang/phút (tiêu chuẩn ISO).

WF-C5790 và WF-C5290 được Epson trang bị giải pháp thay mực hiệu suất cao Replaceable Ink Pack System (RIPS). Cụ thể, bên cạnh túi mực kích thước tiêu chuẩn với hiệu suất đạt 3.000 trang (đơn sắc hoặc màu), Epson còn mang đến cho người dùng thêm một lựa chọn khác với túi mực đen size XL - sở hữu hiệu suất cực lên đến 10.000 trang.

WF-C5290 và WF-C5790 còn được trang bị kết nối đa dạng và linh hoạt như Ethernet, Wi-Fi, RJ-11 fax (WF-C5790), Wi-Fi Direct, NFC và cổng USB 2.0...