Facebook bị buộc ngừng xử lý dữ liệu WhatsApp của Đức

Theo CNBC, cơ quan HmbBfDI (The Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information) của Đức cho biết rằng họ đã ban hành lệnh cấm Facebook xử lý dữ liệu cá nhân từ WhatsApp.

Sự việc xảy ra sau động thái mới nhất từ WhatsApp yêu cầu người dùng trên toàn thế giới đồng ý với các điều khoản sử dụng và quyền riêng tư mới giúp công ty có quyền chia sẻ dữ liệu với Facebook trên phạm vi rộng. Facebook cho biết, phần lớn người dùng đã nhận được các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật mới đã chấp nhận bản cập nhật.

Theo Johannes Caspar, người lãnh đạo HmbBfDI, bản cập nhật của WhatsApp không hợp pháp. Và HmbBfDI đã ban hành lệnh khẩn cấp 3 tháng ngăn Facebook tiếp tục xử lý dữ liệu WhatsApp ở Đức và thông báo: “Lệnh cấm này nhằm bảo vệ các quyền và tự do của hàng triệu người dùng trên khắp nước Đức, những người đã đồng ý với các điều khoản sử dụng”. Caspar cũng kêu gọi một hội đồng gồm các cơ quan quản lý dữ liệu của Liên minh châu Âu làm theo, vì vậy lệnh cấm áp dụng cho tất cả 27 quốc gia thành viên EU.

Người phát ngôn của WhatsApp nói với CNBC rằng lệnh của HmbBfDI là sự hiểu lầm cơ bản về mục đích và tác dụng của bản cập nhật của WhatsApp và do đó không có cơ sở hợp pháp. Họ nói thêm: “Bản cập nhật gần đây của chúng tôi giải thích các tùy chọn mà mọi người có để nhắn tin cho một doanh nghiệp trên WhatsApp và cung cấp thêm tính minh bạch về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu. Vì tuyên bố của Hamburg DPA là sai, lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp tục triển khai bản cập nhật. Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết cung cấp thông tin liên lạc an toàn và riêng tư cho tất cả mọi người”.

Facebook cho biết họ đang xem xét cách thức kháng cáo lệnh này.