Facebook cho phép kiểm soát nhận xét bài đăng

Theo Neowin, người dùng Facebook giờ đây có khả năng kiểm soát những ai có thể nhận xét về bài đăng của bạn. Hiện tại, người dùng đã có thể kiểm soát ai có thể xem bài đăng của mình, nhưng sẽ không có điều khiển riêng biệt nào đối với nhận xét, ví dụ một bài đăng có thể ở chế độ công khai nhưng chỉ bạn bè mới có thể bình luận về nó. Người dùng cũng có khả năng chỉ cho phép những người và trang mà họ đề cập để lại nhận xét về bài đăng. Điều này như là câu trả lời của Facebook đối với tính năng tương tự trên Twitter vào mùa hè năm ngoái.

Ngoài ra, Facebook gần đây đã thêm các điều khiển mới cho những gì người dùng thấy trong News Feed. Họ có thể thêm tối đa 30 người bạn hoặc trang vào mục yêu thích của mình để họ được thăng hạng cao hơn trong News Feed hoặc họ có thể sử dụng bộ lọc News Feed mới để chỉ xem nội dung từ mục yêu thích của mình. Bộ lọc mới này có thể truy cập được trong thanh Feed Filter, nơi người dùng có thể truy cập trên Android bằng cách cuộn lên trên News Feed và cũng sẽ đến với iOS trong vài tuần tới. Đây cũng là nơi người dùng có thể chuyển đổi giữa chế độ xem Bài đăng hàng đầu điển hình và các bài đăng gần đây nhất.

Cuối cùng, Facebook đang bổ sung ngữ cảnh về lý do tại sao người dùng thấy một số nội dung được đề xuất nhất định trong News Feed. Nếu người dùng nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm và chọn “Why am I seeing this?”, họ sẽ có thể biết tại sao Facebook quảng cáo bài đăng cụ thể đó, dựa trên sở thích về các chủ đề tương tự, các tương tác trước đây với người dùng, trang đó hoặc vị trí...