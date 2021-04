Facebook khuyến khích người dùng tiêm phòng bằng khung ảnh đại diện

Theo Neowin, kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, Facebook đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo lan truyền thông tin chính xác liên quan đến loại virus mới và vắc xin của nó. Vào tháng 12 năm ngoái, nền tảng này đã thực hiện các biện pháp tích cực chống lại các thuyết âm mưu và tin đồn liên quan đến vắc xin bằng cách cấm nội dung như vậy. Và giờ đây, công ty tiếp tục mở rộng điều này.

Không lâu sau khi thêm tính năng giúp người dùng tìm kiếm thông tin về nơi họ có thể tiêm phòng ngừa Covid-19 , đến phiên tính năng thêm khung đặc biệt vào ảnh hồ sơ đã được triển khai. Có nhiều kiểu khung khác nhau với các dòng thẻ khác nhau khuyến khích người tiêm chủng, chẳng hạn như “Let's get vaccinated” hoặc “I got my COVID-19 vaccine”.