Flickr khôi phục tính năng in tráng ảnh cỡ lớn

Nằm trong nỗ lực của SmugMug nhằm khôi phục danh tiếng của Flickr với giới nhiếp ảnh, hãng đã khôi phục tính năng trước đây từng được ưa chuộng trên Flickr: Cho phép in ấn các hình ảnh cỡ lớn trên giấy, vải hoặc kim loại. Đó là loại hình nghệ thuật được ưa chuộng nhưng chủ sở hữu trước đó của Flickr là Verizion đã loại bỏ sau khi mua lại Yahoo - công ty mẹ của Flickr trước đó.

Theo Cnet, trong một thông báo phát đi trên blog công ty vừa qua, công ty này viết: "SmugMug hướng đến các nhiếp ảnh gia và tin rằng trải nghiệm này và sự tiện lợi của việc truy cập vào tính năng in ấn chất lượng cao là hoàn toàn đáng để đầu tư”.

SmugMug tin rằng các nỗ lực của họ sẽ được đền đáp. Hiện tại, hãng đang dùng Bay Photo, White House Custom Colour và Loxley Color để xử lý các bản in, nhưng tích hợp quy trình sắp xếp qua dịch vụ của Flickr. Bạn có thể duyệt hình ảnh muốn in và bấm vào biểu tượng giỏ hàng bên dưới, sau đó điều chỉnh các tùy chọn và thêm nó vào giỏ hàng. Các thao tác này sẽ cho phép bạn đặt hàng hoặc quay lại danh mục ảnh (photostream) của bạn để chọn thêm, dĩ nhiên bạn chỉ có thể in ảnh của chính mình.