Foxconn tự tin ứng phó tình trạng thiếu hụt chip

Theo ông Liu Young-way, chủ tịch tập đoàn Hon Hai Precision Industry - công ty chủ quản của Foxconn , "Do hầu hết khách hàng mà chúng tôi đang phục vụ đều là những khách hàng lớn, nên tất cả họ có thể đều đã có kế hoạch phòng ngừa thích hợp". Do đó, các tác động tiêu cực nhắm đến những khách hàng lớn này là không thể tránh khỏi nhưng có lẽ sẽ chỉ ở mức hạn chế.

Liu cho biết thêm, ông hy vọng công ty sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong nửa đầu năm 2021, "đặc biệt là khi các hạn chế do đại dịch đang dần được nới lỏng và nhu cầu tiêu thụ vẫn đang được duy trì". Thực tế, sự lây lan của Covid-19 ở quy mô toàn cầu đã khiến nhu cầu về máy tính xách tay, máy chơi game console và các thiết bị điện tử khác đều tăng mạnh, do mọi người và các tổ chức có xu hướng chuyển qua sinh hoạt, giải trí và làm việc tại nhà. Điều này khiến các nhà sản xuất chip phân bổ lại công suất và giảm sự ưu tiên cho lĩnh vực ô tô, khiến các nhà sản xuất ô tô như Volkswagen AG, General Motors Co và Ford Motor Co buộc phải cắt giảm sản lượng khi công suất chip của chuỗi cung ứng suy giảm.