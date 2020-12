FPT IS cấp chứng chỉ PCI DSS cho Ngân hàng MB

Đây là năm thứ tư liên tiếp MB nhận chứng chỉ PCI DSS và là năm đầu tiên lựa chọn FPT IS là đối tác đánh giá và cấp chứng chỉ này.

Là một trong những ngân hàng tiên phong áp dụng công nghệ để mang tới khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và bảo mật cao, từ năm 2017, MB đã nhận chứng chỉ PCI DSS cho hệ thống thẻ do tổ chức đánh giá quốc tế cung cấp.

Để đạt tiêu chuẩn của PCI DSS, MB cùng FPT IS trải qua quá trình chuẩn hóa hệ thống an ninh thông tin để có thể đáp ứng 12 yêu cầu khắt khe bắt buộc. Hai bên cũng hoàn thành báo cáo với hơn 300 yêu cầu chi tiết trong xây dựng và duy trì hệ thống tường lửa nhằm bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán, thường xuyên đánh giá và thử nghiệm lại quy trình an ninh hệ thống…

Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Hội đồng Thành viên FPT IS chia sẻ, “FPT IS vinh dự được MB tin tưởng lựa chọn để tư vấn kiểm soát quy trình hệ thống an toàn thông tin và cấp chứng chỉ PCI DSS. Đây là một lĩnh vực khó với hàng trăm tiêu chuẩn quốc tế chặt chẽ đòi hỏi đơn vị đánh giá cần nắm rõ. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh thông tin phục vụ cho các tổ chức quản lý, tài chính nhà nước và ngân hàng, FPT IS đã thực hiện thành công quy trình đánh giá an toàn thông tin của ngân hàng với các yêu cầu nghiêm ngặt và chặt chẽ".

Từ năm 2015, FPT IS đã được Hội đồng Tiêu chuẩn An ninh thẻ thanh toán (Payment Card Industry Security Standard Council - PCI SSC) đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận là nhà giám định bảo mật đủ tiêu chuẩn (Qualified Security Assessor - QSA) đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, FPT đủ khả năng để cấp phép hoạt động đánh giá cấp chứng nhận tuân thủ an toàn thông tin cho các ngân hàng và các đơn vị tham gia vào lĩnh vực thanh toán thẻ quốc tế.