Theo GSMArena, chiếc máy in của Fujifilm mang tên gọi Instax Share SP-3 SQ, có thể được ghép nối với điện thoại iOS hoặc Android, với sự trợ giúp của ứng dụng Share từ Fujifilm để in ảnh.

Instax Share SP-3 SQ có thể ghép nối với smartphone hoặc máy ảnh Fujifilm X để in hình ảnh độ phân giải 800 x 800 pixel, tương đương mật độ điểm ảnh 318 ppi thông qua phim Instax Square. Toàn bộ quá trình in ảnh mất khoảng 13 giây. Pin tích hợp cho phép bạn mang khoảng 160 bản in cho mỗi lần sạc.

Sử dụng ứng dụng Share, người dùng có thể in hình ảnh duy nhất hoặc cắt dán từ 2-9 hình ảnh trên một bản in. Ứng dụng cũng cho phép bạn làm những việc khác như thêm văn bản hoặc chọn từ 11 mẫu bìa cho CD. Nó cũng tích hợp các dịch vụ như Instagram, Facebook, Dropbox, Google Photos và Flickr.

Fujifilm Instax Share SP-3 SQ sẽ có mặt vào tháng 11 với giá 199,95 USD. Bộ phim Instax Square sẽ được bán riêng với giá 16,99 USD.

Thành Luân