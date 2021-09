Galaxy S22 và S22+ giữ nguyên thiết kế như phiên bản cũ?

Theo SlashGear, các hình ảnh kết xuất vừa được đăng tải bởi chuyên gia rò rỉ @OnLeaks cho thấy, ngoại trừ mẫu Galaxy S22 Ultra, các thành viên còn lại của gia đình Galaxy S22 không có thay đổi về thiết kế bên ngoài khi so sánh với tiền nhiệm của chúng, bao gồm cụm camera sát theo đường viền và màn hình đục lỗ “Infinity-O” được duy trì thay vì kiểu camera dưới màn hình như kỳ vọng.

Có khả năng Samsung vẫn chưa đủ tự tin để đưa công nghệ camera đột phá này vào dòng sản phẩm cao cấp tiếp theo.

@OnLeaks cho biết thêm, sự khác biệt trong thiết kế của Galaxy S22 và S22+ so với tiền nhiệm nằm ở kích thước tổng thể. Cụ thể, Galaxy S22 sẽ có kích thước 146 x 70,5 x 7,6 mm, nhỏ hơn đáng kể so với Galaxy S21 là 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Trong khi đó, Galaxy S22+ có kích thước 157,4 x 75,8 x 7,6 mm, nhỏ hơn so với Galaxy 21+ có kích thước 161,5 x 75,6 x 7,8 mm.

Với việc Galaxy S22 và S22+ nhỏ hơn so với các tiền nhiệm của chúng dẫn đến nhiều khả năng chúng sẽ có pin nhỏ hơn. Tuy nhiên, với các thay đổi cốt lõi trên thiết bị như chip cải tiến, thời lượng pin được hy vọng vẫn được duy trì. Ngoài ra, sản phẩm mới được cho là sẽ có những cải tiến khác liên quan đến hệ thống camera nhằm tạo ra sự khác biệt về chất lượng so với tiền nhiệm của chúng.

Cũng sẽ có những thay đổi đáng chú ý trong hệ thống camera, mặc dù vẫn còn phải chờ xem những cải tiến có thể hiện rõ ràng hay không.