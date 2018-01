Thực hiện và nhận cuộc gọi từ máy Mac có thể giúp bạn tránh phải lấy điện thoại và đặc biệt thuận tiện nếu bạn có một tai nghe kết hợp microphone. Nếu không có tai nghe, bạn cần phải dựa vào micro và loa tích hợp sẵn của Mac. Dù bằng cách nào thì đều có thể bắt đầu với máy Mac của bạn.

Liên kết máy Mac và iPhone

Để sử dụng máy Mac cho việc thực hiện cuộc gọi điện thoại, bạn sẽ phải đăng nhập vào cả iCloud và FaceTime với cùng Apple ID trên cả Mac và iPhone. Cả hai thiết bị sẽ cần phải được kết nối với cùng một mạng mà không cần qua Bluetooth.

Tiếp theo bạn cần cho Mac và iPhone chia sẻ cuộc gọi điện thoại. Đầu tiên trên iPhone, vào Settings > Phone > Calls on Other Devices và chuyển Allow Calls on Other Devices sang trạng thái On. Sau đó trên máy Mac, bạn hãy mở ứng dụng FaceTime, truy cập Preferences và đánh dấu kiểm trước Calls From iPhone.