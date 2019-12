Gợi ý mở tiệc BBQ xịn sò tại gia tết này mà không lo khói bụi

Tuy vậy, khói bốc lên từ vỉ nướng cùng mùi cũng là một trong những lý do khiến người ta ái ngại khi lựa chọn loại hình tiệc nướng này. Cùng tham khảo bài viết sau đây để có thể tổ chức một buổi tiệc BBQ hoành tráng ngay tại căn bếp nhà bạn mừng tất niên mà không lo hít phải khói bụi hay muội than nhé.

Tiệc nướng ngoài trời

Thông thường BBQ được chia thành 2 loại: Ngoài trời và trong nhà. Đối với những bữa tiệc BBQ ngoài trời, bạn cần chọn phương tiện di chuyển phù hợp, lựa địa điểm rộng rãi; chuẩn bị tất cả các dụng cụ cần thiết như bếp nướng BBQ, bàn ăn, đĩa, muỗng, chén dùng một lần; các loại gia vị, nước xốt; khăn ăn; thức uống…

Tuy vậy, tiệc BBQ ngoài trời có một điểm yếu khó khắc phục đó là phụ thuộc vào thời tiết. Một cơn mưa hay gió lớn cũng có thể gây ảnh hưởng đến bữa tiệc, chưa kể đối với tình hình không khí hiện nay thì việc nướng thịt ngoài trời ngoài việc làm tăng khói trong khi khí mà thức ăn còn dễ dàng “phơi” ra với bụi đường. Do đó, tiệc BBQ ngoài trời nghe có vẻ rất thơ mộng nhưng lại rất khó khăn.

Tiệc nướng ngoài trời luôn mang lại cảm giác tươi mới, tuy vậy, đối với các vùng nội ô thành phố thì việc đối mặt với khói bụi xe cộ, nhà máy ám vào thức ăn là vô cùng dễ hiểu

Tiệc nướng trong nhà

Chính vì những lý do đó, người ta bắt đầu tìm đến những dạng BBQ tại nhà. Tiệc BBQ tại nhà không quan tâm đến vấn đề thời tiết mà chú trọng vào vấn đề thông gió và chất lượng món ăn. Bạn cần chuẩn bị các chỗ thông gió để khói và bụi than không bám lại trên trần hay sàn nhà hoặc bạn có thể chọn địa điểm trước sân, sau nhà để giúp cho không gian rộng rãi, thoáng đãng. Về món ăn bạn không cần chuẩn bị trước như BBQ ngoài trời mà có thể ướp trước khi khai tiệc từ 1 - 2 tiếng.

Tiệc nướng tại nhà giúp giảm thiểu các vấn đề bị động liên quan đến thời tiết và môi trường

Tuy vậy, một trong những khó khăn khi nướng thịt tại nhà chính là lượng khói mà bếp thoát ra trong quá trình nướng thịt. Mặc dù đã có rất nhiều nhà sản xuất cho ra thị trường các loại than không khói, thay thậm chí là sử dụng bếp điện. Tuy nhiên về mặt vật lý, vẫn có những phân tử khói siêu li-ti thoát ra và len lỏi vào hệ thống khí quản của chúng ta trong quá trình nướng thịt. Các phân tử khí này vô cùng có hại cho hệ hô hấp. Theo tờ NYTimes, Trường Y tế Công cộng T.H. Chan Đại học Harvard (Mỹ) khuyến nghị hãy cố gắng giảm thiểu lượng khói mà bạn hít vào khi ăn tiệc nướng.

Vậy đâu là câu trả lời cho một buổi tiệc nướng tại nhà?

Một bữa tiệc nướng BBQ hoàn mỹ tại nhà chính là khi bạn kiểm soát được lượng khói bụi toát lên trong không khí và đảm bảo được không gian tại nhà bạn luôn được lọc sạch tuyệt đối. Chính lúc đó bạn mới có thể an tâm thưởng thức những món ăn trên bàn tiệc

Được thiết kế để lọc sạch bụi trong không khí ở diện tích phòng lên đến 60 m2, máy lọc không khí Samsung AX60R5080 sử dụng cảm biến laser để quét không khí xung quanh bạn, sau đó cơ chế của máy cho phép báo hiệu cho bạn rằng không khí trong nhà đã sạch hay còn ô nhiễm ở mức độ nào bằng cách hiển thị thông báo với đèn 4 màu. Ngoài ra, AX60R5080 còn tích hợp chế độ kết nối wifi SmartThings, cho phép bạn điều khiển máy từ xa mà không cần phải nhấn nút trực tiếp trên máy.

Những chức năng trên máy lọc không khí Samsung AX60R5080

Bên cạnh đó, Samsung còn tích hợp cho sản phẩm này chức năng Sleepmode, giúp cho giấc ngủ của cả gia đình sâu hơn, an tâm hơn.

Chính vì vậy, một bữa tiệc nướng tại gia cùng một chiếc máy lọc không khí nghe có vẻ vô cùng kỳ lạ, tuy nhiên, điều này giúp bạn an tâm rằng không khí xung quanh chiếc bàn nướng của bạn đã được tinh lọc, không còn nỗi lo phải hít vào khói hay muội than nữa.

Máy lọc không khí sinh ra không phải để phục vụ cho việc ăn tiệc nướng, máy lọc không khí xuất hiện là vì một môi trường sống tốt hơn, trong lành hơn và tinh khiết hơn cho chúng ta. Vì những lẽ đó, cách sử dụng chúng trong những tình huống đa dạng như thế nào là do chính chúng ta quyết định. Hãy để máy lọc không khí, hay cụ thể hơn là Samsung AX60R5080 được đồng hành cùng cả gia đình bạn, giúp cho bữa tiệc BBQ cùng ngồi quanh bếp than hồng, trò chuyện, cùng nướng và hít hà những miếng thịt thơm phức trở nên an tâm hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không “tậu” ngay cho mình một trợ thủ đắc lực thế này?