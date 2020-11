Google Assistant có mặt trên Samsung Smart TV 2020 ngoài thị trường Mỹ

Theo Neowin, Google Assistant đã được giới thiệu trên Smart TV của Samsung ở Mỹ vào tháng trước và hiện có sẵn trên TV QLED 4K cũng như 8K năm 2020 của Samsung, bao gồm TV Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero và The Terrace. Ngoài phiên bản Assistant, những mẫu Smart TV của Samsung còn có các trợ lý giọng nói khác như Samsung Bixby và Amazon Alexa.