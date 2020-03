Google Assistant có thể đọc to các trang web trên Android

Theo Neowin, trong thông báo trên blog, Phó chủ tịch bộ phận kỹ thuật của Google Yossi Matias đã gợi ý về lợi ích của tính năng mới . Về cơ bản, nó sẽ giúp mọi người dễ dàng cập nhật tin tức, bài báo… với nhiều văn bản mà không cần phải tập trung đọc chúng. Nó cũng rất hữu ích cho những ai thường gặp khó khăn về thị giác.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần mở trình duyệt web của họ và điều hướng đến một trang mà họ muốn nghe to. Sau khi gọi Google Assistant với bài viết trên màn hình, lệnh “Hey Google, read this page” được thực hiện và trợ lý ảo sẽ đọc nội dung cho người dùng. Toàn bộ trang sẽ được tự động cuộn khi nó được đọc to. Để thuận tiện cho người dùng, các từ được nói cũng được tô sáng.

Tính năng cho phép người dùng thay đổi tốc độ đọc và chọn từ nhiều giọng nói. Để giống với tự nhiên, ngữ điệu và nhịp điệu của giọng đọc sẽ giống như con người. Google cũng dịch nội dung bằng các ngôn ngữ không phải bản địa cho người đọc nếu họ muốn. Hiện tại, tính năng dịch hỗ trợ 42 ngôn ngữ.

Chủ sở hữu trang web không phải làm bất cứ điều gì để cho Google Assistant đọc một trang, nhưng họ có lựa chọn tắt tính năng này nếu muốn.