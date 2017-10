Theo PhoneArena, một số lệnh thoại mới có sẵn cho người dùng với những mẩu chuyện đáng sợ đã được Google mang vào trợ lý ảo của mình. Chỉ cần nói với Google Assistant lệnh “scare me” (tạm dịch: khiến tôi sợ hãi), bạn có thể nhận được mẩu chuyện khiến họ cảm thấy run sợ.

Google đã cung cấp cho người dùng một danh sách đầy đủ các lệnh thoại mới được thêm vào trong khoảng thời gian này, chúng bao gồm:

• Ok Google, what should I be for Halloween?

• Ok Google, get directions to the nearest pumpkin patch.

• Ok Google, how do I get rid of monsters?

• Ok Google, add Halloween candy to my shopping list.

• Ok Google, scare me!

• Ok Google, let's get spooky!

Nếu bạn nói với Google Assistant lệnh “Let's get spooky”, bạn sẽ được nhắc nhở mở một tập tin phát nhạc theo chủ đề Halloween, bao gồm tiếng cửa ọp ẹp, tiếng cười ma ám và điệu nhạc ám ảnh.

tin liên quan Google nâng cấp Assistant cho iOS và Android Cuối cùng thì người dùng đã có thể sử dụng trợ lý giọng nói Google Assistant, để điều khiển việc phát nhạc của Chromecast ngay từ iOS hoặc Android mà không cần phải phụ thuộc vào Google Home nữa.

Kiến Văn