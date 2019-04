Google cấm nhà phát triển ứng dụng có hơn 600 triệu lượt tải

Theo The Verge, nhà phát triển ứng dụng DO Global (Trung Quốc) thuộc sở hữu của Baidu, bị phát hiện đã tạo ra các nhấp chuột quảng cáo giả để đạt doanh thu cùng nhiều hành vi gian lận khác. Các ứng dụng của DO Global đã có hơn 600 triệu lượt tải, đem về doanh thu rất lớn cho công ty này.

Ít nhất sáu ứng dụng được các nhà nghiên cứu tìm thấy có chứa các đoạn mã cho phép nhấp vào quảng cáo giả ở chế độ chạy nền ngay cả khi người dùng đã đóng ứng dụng. DO Global trước đây có khoảng 100 ứng dụng trong Google Play Store , trong đó nhiều ứng dụng được liệt kê dưới tên nhà phát triển khác như Pic Tools Group.

Ngoài việc bị xóa 46 ứng dụng khỏi Play Store, DO Global sẽ không còn được phép tiếp thị sản phẩm thông qua dịch vụ quảng cáo di động khổng lồ của Google.

Người phát ngôn của cửa hàng ứng dụng Google Play Store cho biết “Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ người dùng và các nhà quảng cáo một cách nghiêm túc, đầu tư vào các công cụ và tài nguyên với mục tiêu chống gian lận và lạm dụng trên toàn cầu. Chúng tôi tích cực điều tra hành vi độc hại và khi phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ hành động bao gồm loại bỏ khả năng xuất bản ứng dụng trên Play cũng như kiếm tiền từ ứng dụng của họ với AdMob”.

Đây không phải là lần đầu tiên Google gỡ bỏ một loạt ứng dụng lớn vì các vi phạm chính sách. Vào tháng 1.2018, Google đã xóa 60 trò chơi khỏi Play Store sau khi Check Point phát hiện ra một lỗi độc hại hiển thị quảng cáo khiêu dâm trong các ứng dụng. Nhiều trò chơi trong số đó nhắm vào trẻ em.