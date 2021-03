Google cập nhật một số ứng dụng iOS sau thời gian dài trì hoãn

Cuối tuần qua, Google bắt đầu cập nhật nhiều ứng dụng iOS hàng đầu của mình sau một thời gian dài trì hoãn do công ty không bổ sung kịp thời các nhãn quyền riêng tư theo yêu cầu của Apple.

Mặc dù vào đầu năm nay Google cho biết họ sẽ sớm thêm nhãn Privacy vào các ứng dụng của mình khi chúng được cập nhật, nhưng hiện với một số ứng dụng chính vẫn chưa có thay đổi gồm Search, Photos, Assistant, Maps, Pay, Chrome...

Được biết các ứng dụng Slides, Docs, Sheets và Calendar sẽ được cập nhật vào cuối tuần này. Bên cạnh đó một số ứng dụng như YouTube, YouTube TV, YouTube Music, Google Tasks và Google Podcasts cũng được mang đến bản cập nhật trong tuần này.

Google chưa cho biết lý do mất nhiều thời gian để áp dụng các nhãn Privacy của mình. Nhưng rõ ràng là Google đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng và bài bản hơn nhiều so với các công ty công nghệ lớn khác. Do đó, nó đã nhận được sự chú ý và xem xét kỹ lưỡng hơn về các bản cập nhật ứng dụng.