Theo AndroidAuthority, mặc dù thế giới chúng ta có đủ thức ăn để nuôi sống mọi người trên hành tinh nhưng 815 triệu người đang phải nhịn đói mỗi ngày.

Chính vì vậy, Google đã hợp tác với một số nhà phát triển để tạo ra bộ sưu tập ứng dụng và trò chơi chống nạn đói có sẵn cho thị trường Bắc và Nam Mỹ, chứa 12 ứng dụng và trò chơi phổ biến khác nhau.

Các ứng dụng và trò chơi liên quan đến việc chống nạn đói bao gồm ShareTheMeal - Help children, Peak - Brain Games & Training, Dragon City, Cooking Fever, Animation Throwdown: TQFC, Legendary: Game of Heroes, My Cafe: Recipes & Stories - World Cooking Game, TRANSFORMERS: Forged to Fight, Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari, Jurassic World: The Game, MARVEL Contest of Champions, Sling Kong.

Bắt đầu từ ngày hôm nay và kết thúc vào ngày 21.10, tất cả doanh thu được tạo ra thông qua mua hàng trong ứng dụng và trò chơi nói trên sẽ được tặng cho Quỹ Lương thực Thế giới ở Mỹ. Đây là một cử chỉ tuyệt vời của Google và các nhà phát triển trò chơi. Mặc dù quỹ này có thể không thể giải quyết cuộc khủng hoảng đói nghèo nhưng chắc chắn sẽ giúp một số người chống đói.

Nếu đang tìm kiếm một trò chơi hoặc ứng dụng mới cho thiết bị Android để giúp bạn giải trí đồng thời cũng là hoạt động từ thiện, hãy truy cập vào Google Play và tìm các ứng dụng nói trên để tải về sử dụng.

Kiến Văn