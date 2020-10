Google công bố dịch vụ in ảnh hỗ trợ AI mới

Theo Neowin, Google sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để tự động chọn 10 bức ảnh của người dùng để in mỗi tháng. Dịch vụ đăng ký chỉ có mặt ở Mỹ, mặc dù quá trình in được cung cấp ở nhiều thị trường khác.

Đối với việc giao hàng hằng tháng, dịch vụ in ấn cao cấp cung cấp một số tùy chọn để người dùng kiểm soát việc thiết kế các bản in của mình. Ví dụ, họ có thể chọn một lớp hoàn thiện mờ hoặc bóng. Nó cũng sẽ cho phép người dùng thêm đường viền vào hình ảnh của mình trước khi in hoặc thay đổi lựa chọn ảnh. Trong trường hợp không có nhiều điều xảy ra trong một tháng nhất định, người dùng có thể chọn bỏ qua một lần giao hàng hoặc hủy hoàn toàn.

Dịch vụ cũng cung cấp tùy chọn in bưu thiếp cho ảnh của mình bằng chất liệu giấy bìa cứng để tăng tuổi thọ. Google sẽ tung ra loạt bản in cao cấp trong những tuần tới.

Ngoài ra, giờ đây người dùng có thể đặt in ảnh thông qua Photos để nhận hàng trong ngày tại Walgreens. Google cho biết việc bổ sung Walgreens vào dịch vụ in trong ngày cùng với CVS và Walmart sẽ giúp tăng gần gấp đôi tổng số cửa hàng có sẵn cho các bản in trong ngày.