Google Fit cập nhật thông tin Covid-19 từ WHO

Move Minutes về cơ bản đã được thay thế cho phần Steps trong Google Fit thông qua bản cập nhật mới nhất này. Nó cho phép người dùng theo dõi các bước để sử dụng trong các ứng dụng khác hoặc ghi lại và lưu giữ hồ sơ cá nhân của họ bên ngoài hệ sinh thái ứng dụng. Hệ thống có giao diện thân thiện, không chỉ cho giao diện người dùng và điều khiển mà còn bao gồm các hoạt động lấy dữ liệu bằng cách theo dõi chuyển động và sử dụng dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp.

Bản cập nhật mới nhất cũng mang đến những điều chỉnh và thông tin về đại dịch toàn cầu Covid-19 hiện tại. Cảnh báo “See important information from the World Health Organization on how to reduce the risk of catching and spreading infections like the new coronavirus” hiển thị sẽ cung cấp các cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh từ dữ liệu của WHO kể từ ngày 6.4.2020. Bản cập nhật cũng mang đến những lễ kỷ niệm mới và thú vị với các điểm hoàn tất mục tiêu hằng ngày của mọi người.