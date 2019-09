Google gỡ bỏ hai ứng dụng selfie có hàng triệu lượt tải

Theo The Next Web, hai ứng dụng nằm trong diện nghi vấn Sun Pro Beauty Camera và Funny Sweet Beauty Selfie Camera được tìm thấy có các chức năng “cao cấp” hơn so với phần mềm quảng cáo thông thường, yêu cầu về quyền truy cập nhiều hơn cũng như cho phép chúng ghi lại âm thanh mà không cần người dùng đồng ý, quảng cáo toàn màn hình ngay cả khi không mở ứng dụng. Các quảng cáo ngoài ứng dụng xâm nhập gây nhiều phiền toái, gây hao pin và lây nhiễm các phần mềm độc hại khác lên thiết bị.