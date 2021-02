Google hứa hẹn 100 trò chơi đến với Stadia năm 2021

Nói về số lượng trò chơi sắp tới, tuy con số bị sụt giảm nhưng dù sao nó vẫn khá lớn. Trong số những tựa game này, đáng kể đến là 9 tựa game sắp ra mắt công chúng gồm Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23.2); Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (23.2); It came from space and ate our brains (2.3); FIFA 21 (17.3); Kaze and the Wild Masks (26.3); Judgment (23.4); Killer Queen Black (sắp ra mắt); Street Power Football (sắp ra mắt) và Hellpoint (sắp ra mắt). Các trò chơi khác dự kiến phát hành vào năm 2021 còn có Far Cry 6 và Hello Engineer.