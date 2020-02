Google loại bỏ gần 600 ứng dụng chứa quảng cáo gây rối

Theo phát ngôn từ phía Google, họ đã gỡ bỏ gần 600 ứng dụng khỏi cửa hàng ứng dụng Google Play, đồng thời chặn hoàn toàn việc kiếm tiền từ quảng cáo của những nhà phát triển ứng dụng này. Lý do đưa ra là do những quảng cáo gây rối của họ.

Cụ thể, Google nói rằng những quảng cáo gây rối luôn xuất hiện trên thiết bị của người dùng một cách không mong đợi và phiền nhiễu. Đó là những lúc quảng cáo bỗng nhiên hiển thị ngay cả khi không sử dụng thiết bị hoặc đôi khi quảng cáo hiển thị ở chế độ toàn màn hình một cách bất ngờ khi người dùng cố gắng gọi điện thoại, mở khóa điện thoại.

Đây cũng là một động thái dễ hiểu của Google, vì nếu so với App Store của Apple, Google Play thường được đánh giá là khá lộn xộn và kém an toàn hơn; những quy trình đánh giá ứng dụng của không được nghiêm ngặt như Apple. Và Apple cũng thường xuyên từ chối các ứng dụng và cập nhật mới. Tuy con số gần 600 ứng dụng rất nhỏ so với hơn 3 triệu ứng dụng đang hiện hữu trên Google Play.

Hơn nữa, đây chỉ là sự khởi đầu. Chiến dịch này của Google sẽ còn khó khăn trong tương lai vì nhiều nhà phát triển ứng dụng luôn tìm ra những cách lách luật khác nhau và mới mẻ để che giấu những quảng cáo gây rối mà họ chèn vào ứng dụng.