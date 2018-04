Google Play Store bắt đầu giới thiệu ứng dụng Lite và Android Go

Theo PhoneArena, nếu đang nghĩ về cài đặt ứng dụng Facebook sẽ thấy một lời nhắc nhở nhỏ trên danh sách Facebook cho bạn biết rằng Facebook Lite là một lựa chọn cho điện thoại của bạn. Phiên bản Lite của ứng dụng mạng xã hội này nặng 1,6 MB so với 60 MB trong phiên bản đầy đủ.

Sau khi nhấp vào View ở dưới lời nhắc, bạn sẽ được đưa trực tiếp đến Facebook Lite. Ứng dụng Lite khác bao gồm Skype Lite và Twitter Lite.

Bên cạnh đó những đề xuất trong Google Play Store sẽ cung cấp đến người dùng các ứng dụng Android Go, vốn là những ứng dụng được tạo ra cho điện thoại Android Go, thường chỉ có RAM 1 GB và giá bán dưới 100 USD. Nhiều ứng dụng phổ biến nhất của Google như YouTube, Gmail, Google Maps và Google Search đều có phiên bản Go.

Trên một số điện thoại, nếu bạn kiểm tra danh sách dành cho phiên bản đầy đủ của ứng dụng này sẽ thấy lời nhắc rằng phiên bản Go có thể được cài đặt với không gian chiếm dụng ít hơn nhiều.

Mặc dù vậy một số ứng dụng Lite không có mặt ở các khu vực khác nhau trên một số thiết bị cầm tay nhất định.