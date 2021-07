Google ra mắt bộ công cụ phát triển trò chơi

Theo Neowin, Google đang chuyển sang hướng tới việc cung cấp các thư viện và khả năng gốc được tích hợp trong hệ điều hành mà các nhà phát triển có thể sử dụng để giải quyết những trường hợp sử dụng phổ biến. Vài ngày trước, công ty ra mắt Android ML Platform, giúp việc suy luận trên thiết bị trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ, công ty tiếp tục tiết lộ Android Game Development Kit (AGDK).

AGDK là một bộ công cụ và thư viện cho phép các nhà phát triển trò chơi tối ưu hóa các dịch vụ của họ. Nó được xây dựng chú trọng đến hiệu suất, giảm thiểu phân mảnh trên hệ điều hành Android và được thiết kế để phục vụ cho các cải tiến được cung cấp bởi các bản cập nhật hệ điều hành trong tương lai, đồng thời cung cấp khả năng tương thích ngược nếu có thể. Trong giai đoạn đầu tiên, có 3 lĩnh vực đang được tập trung.

Đầu tiên là quy trình làm việc tích hợp cho phép bạn kết hợp AGDK với các dự án hiện có khi thấy phù hợp. Một ví dụ về điều này là thông qua một tiện ích mở rộng thêm Android làm nền tảng mục tiêu cho trò chơi của bạn trên Visual Studio. Một vấn đề khác là sự sẵn có của các plugin dành cho game engine như Unity. Google cho biết họ cũng đang trực tiếp làm việc với các nhà phát triển game engine để tích hợp trực tiếp những khả năng đó vào công cụ của họ.

Thứ hai, Google hiểu rằng hầu hết các trò chơi đều được viết bằng C++ trong khi sự phát triển của Android lại thiên về Java. Mặc dù khoảng cách này có thể được bắc cầu với Java Native Interface (JNI), quá trình này không đơn giản và khá dễ xảy ra lỗi. Do đó, công ty đang cung cấp các thư viện trò chơi C và C++ giúp giảm sự phụ thuộc vào JNI và Java.

Cuối cùng, tối ưu hóa hiệu suất là một mục tiêu khác đang được nhắm mục tiêu với AGDK. Điều này xuất hiện thông qua cấu hình khung trong Android GPU Inspector, một loạt trình cấu hình CPU, bộ nhớ và năng lượng trong Android Studio và một chức năng tải mới trong Android Performance Tuner.

Để có thêm thông tin về bộ công cụ bạn có thể truy cập vào đường dẫn: https://developer.android.com/games/agdk