Google ra mắt dự án kiểm tra việc sử dụng điện thoại quá mức

Năm ứng dụng này là Unlock Clock giúp đếm số lần người dùng đã mở khóa điện thoại; Post Box là nơi lưu trữ tất cả các thông báo và giữ chúng ẩn cho đến khi người dùng muốn xem chúng như kiểu hộp thư; We Flip cho phép các nhóm bạn hoặc gia đình bật chế độ Do Not Disturb để họ có thể tập trung vào việc ở cùng nhau; Desert Island là nơi chứa các ứng dụng thiết yếu nhất của người dùng trong một ngày; và Morph cho phép người dùng thiết lập một nhóm ứng dụng cụ thể sẽ làm việc trong một số thời điểm nhất định để tránh phiền nhiễu.