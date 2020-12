Google sắp ngừng dịch vụ Cloud Print

Việc Google ngừng cung cấp Cloud Print đã được lên kế hoạch từ năm 2019, và việc này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1 của năm mới. Đối với hầu hết mọi người, việc ngừng dịch vụ này sẽ là một bất tiện khá đáng kể khi họ sử dụng Cloud Print là tùy chọn in mặc định. Bạn có thể kiểm tra cài đặt in của mình trong các ứng dụng như Chrome để nắm bắt các thay đổi và tìm phương án thay thế phù hợp.

Google ra mắt Cloud Print vào năm 2010, dịch vụ cung cấp một cách giúp những người có thiết bị Chrome OS in tài liệu của họ dễ dàng hơn. Nó đến vào thời điểm mà hỗ trợ máy in trong Chrome OS còn khá mờ nhạt. Tuy nhiên, vào năm 2017, công ty bổ sung tùy chọn in chính thức cho nền tảng. Nó cho phép bạn kết nối thiết bị Chrome OS với bất kỳ máy in tương thích nào trên mạng của bạn mà không cần kết nối qua Cloud Print.