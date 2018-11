Google vô tình xác nhận sự xuất hiện của Nokia 8.1

Theo PhoneArena, không có thông tin nào tiết lộ về chiếc điện thoại bí ẩn này, nhưng nhiều khả năng nó sẽ là sản phẩm cải tiến của phiên bản Nokia 8.

Mặc dù HMD vẫn chưa xác nhận thông tin nhưng các rò rỉ điểm chuẩn gần đây cho thấy Nokia 8.1 sẽ đi kèm chip Snapdragon 710 và RAM 4 GB. Điều đó có nghĩa Nokia 8.1 có thể là biến thể toàn cầu của chiếc điện thoại Nokia X7 mà HMD ra mắt gần đây tại thị trường Trung Quốc.

Nếu các thông tin chính xác, HMD đã chọn sử dụng tên gọi Nokia 8.1 thay vì Nokia 7.1 Plus giống như những gì công ty đã làm với Nokia X5 và X6 khi ra mắt toàn cầu có tên Nokia 5.1 Plus và 6.1 Plus tương ứng.

Với việc nằm trong danh sách thiết bị hỗ trợ ARCore, Nokia 8.1 sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm thực tế ảo tăng cường tốt nhất theo tiêu chuẩn của Google.

Bên cạnh Nokia 8.1 chưa được phát hành, danh sách thiết bị Android được chứng nhận ARCore mới nhất còn có những cái tên như Honor 8X, Honor View 10 Lite, Huawei Mate 20 X, Porsche Design Mate 20 RS, OnePlus 6T, Samsung Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Pro, Sony Xperia XZ3 và Xiaomi Mi Mix 3 - tất cả đều đã được ra mắt.