Google xóa tính năng Dark Mode khỏi Android Messages

Theo PhoneArena, Dark Mode có thể biến nền trắng của ứng dụng thành màu xám. Điều này dẫn đến nhiều dấu hỏi tại sao công ty không chuyển nó thành màu đen - vốn là lựa chọn hoàn hảo cho màn hình OLED. Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng chưa rõ nguyên nhân khiến Google tạm ngừng việc chuyển đổi sang Dark Mode cho người dùng ứng dụng Android Messages.

Được phát hiện lần đầu tiên bởi một người dùng Reddit và thay đổi này đã được xác nhận bởi nhiều người có ứng dụng, cho biết nó đã hoàn nguyên về nền trắng mặc định và khóa chúng khỏi khả năng chuyển thiết lập sang Dark Mode.

Hiện tại vẫn không có thông tin về lý do tại sao Google vô hiệu hóa khả năng chuyển đổi nền Android Messages sang Dark Mode, và bản thân Google cũng chưa đưa ra phản hồi về vấn đề. Việc tắt nó có thể vì một lý do nào đó, do đó nó có thể chỉ là tạm thời và sẽ khôi phục lại nếu vấn đề được giải quyết.