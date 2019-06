Gree triển khai dịch vụ bảo hành qua ứng dụng điện thoại

Việc số hóa dịch vụ sau bán hàng dần trở thành một xu hướng được rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới theo đuổi, mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng. Với thế mạnh trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao, Gree Việt Nam tung ứng dụng Gree Services hỗ trợ trên hệ điều hành Android và iOS, cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hành điện tử cùng loạt tính năng tiện ích khác như bản tin khuyến mãi, sổ tay kỹ thuật, hệ thống tích lũy điểm thưởng, tra cứu thông tin bảo hành…

Để tăng tính chính xác của dữ liệu đầu vào, mã số serial trên dàn nóng và dàn lạnh đã được Gree thống nhất dưới dạng 13 ký tự bắt đầu bằng một số và một chữ in hoa, trong khi mã kích hoạt được thể hiện dưới dạng QR Code hiện đại. Mã kích hoạt này được in ngay trên thẻ Kích hoạt bảo hành điện tử hoặc in trực tiếp trên dàn lạnh.

Chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2013, chỉ trong vài năm, Gree đã đạt được mức tăng trưởng cao kỷ lục với con số lên đến 65%. Tính đến hiện nay, Gree đã vượt xa các đối thủ lớn như Daikin, Sharp, Panasonic… để trở thành công ty máy lạnh lớn nhất thế giới, dựa theo bảng xếp hạng Global 2000 do tạp chí Forbes công bố vào ngày 15.5 vừa qua.